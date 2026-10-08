Клумбовый потрошитель: в Красногорске с воровки гортензий требуют ₽23 тыс.

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Путилково под Красногорском одна жительница устроила охоту на чужие гортензии. С клумбы у многоэтажки исчезли 33 ветки — хозяйка насчитала ущерб в ₽23 100. Но уйти цветочной маньячке незамеченной не вышло: за палисадником следили камеры, а пострадавшая выдвинула ультиматум на сутки. Подробности узнала редакция REGIONS.

Все случилось глубокой ночью. Женщина подошла к палисаднику и прошлась по четырем разросшимся кустам. Досталось не только веткам — пострадали и основания растений, которые хозяйка растила своими руками.

Для местной жительницы, которая ухаживает за клумбой, это стало последней каплей. По ее словам, цветы здесь срезают уже не впервые.

«Делаешь, благоустраиваешь, тратишь свои силы и деньги, а вы приходите и все херите! Этим гортензиям цвести еще минимум месяц», — написала местная жительница.

Но нарушительница, судя по всему, не подозревала о главном: за палисадником круглосуточно работают три камеры. На кадрах, как рассказывают соседи, хорошо видно лицо ночной гостьи.

Хозяйка клумбы не стала молчать и потребовала, чтобы та сама вышла на связь. Срок — ровно 24 часа. В противном случае записи уйдут в УВД, где, по словам женщины, будет указано все вплоть до номера квартиры. Спрятаться не получится.

Заодно пострадавшая напомнила остальным охотникам за чужими цветами: территория под постоянным присмотром камер. Обращалась ли она в полицию, пока не сообщается.

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Красногорск

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