Семейная поездка в Африку закончилась больницей: у жителя Тулы выявили малярию

Житель Тулы заболел малярией после семейного путешествия в Африку. Примерно через две недели после возвращения у мужчины появились симптомы заболевания, а экспресс-тест показал положительный результат. Об этом сообщает Baza со ссылкой на супругу заболевшего.

После возвращения у мужчины началась лихорадка

По словам женщины, семья вернулась из Африки около двух недель назад. Вскоре ее муж почувствовал недомогание: у него появились жар и озноб, температура держалась на уровне около 38 градусов, также началось расстройство пищеварения.

После положительного экспресс-теста мужчину госпитализировали.

После лечения возникли осложнения

Как сообщает Baza, на фоне приема сильнодействующего препарата у пациента появились проблемы с печенью и почками. В моче мужчины также обнаружили кровь.

Подробности о его текущем состоянии и дальнейшей динамике лечения в публикации не приводятся.

Перед поездкой семья не принимала меры профилактики

По словам супруги, перед путешествием они не делали прививки от малярии, ориентируясь в том числе на сообщения в туристических чатах. Там утверждалось, что в районе отдыха якобы нет малярийных комаров.

Малярия распространена в ряде стран Африки и передается человеку через укусы зараженных комаров. Риск заражения и необходимые меры профилактики зависят от конкретного региона и условий поездки.