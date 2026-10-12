Семейная поездка в Африку закончилась больницей: у жителя Тулы выявили малярию
Baza: турист из Тулы заболел после отдыха в Африке и столкнулся с осложнениями
Житель Тулы заболел малярией после семейного путешествия в Африку. Примерно через две недели после возвращения у мужчины появились симптомы заболевания, а экспресс-тест показал положительный результат. Об этом сообщает Baza со ссылкой на супругу заболевшего.
После возвращения у мужчины началась лихорадка
По словам женщины, семья вернулась из Африки около двух недель назад. Вскоре ее муж почувствовал недомогание: у него появились жар и озноб, температура держалась на уровне около 38 градусов, также началось расстройство пищеварения.
После положительного экспресс-теста мужчину госпитализировали.
После лечения возникли осложнения
Как сообщает Baza, на фоне приема сильнодействующего препарата у пациента появились проблемы с печенью и почками. В моче мужчины также обнаружили кровь.
Подробности о его текущем состоянии и дальнейшей динамике лечения в публикации не приводятся.
Перед поездкой семья не принимала меры профилактики
По словам супруги, перед путешествием они не делали прививки от малярии, ориентируясь в том числе на сообщения в туристических чатах. Там утверждалось, что в районе отдыха якобы нет малярийных комаров.
Малярия распространена в ряде стран Африки и передается человеку через укусы зараженных комаров. Риск заражения и необходимые меры профилактики зависят от конкретного региона и условий поездки.