Куда деть подаренный нательный крест: советы священника по хранению святыни

Многие православные верующие рано или поздно сталкиваются с непростым выбором. У каждого есть свой нательный крест, который носят постоянно, не снимая. Но что делать, если кто-то из близких — родственник или друг — дарит еще один крест, красивый, дорогой, подаренный от всей души? Носить два нательных креста одновременно не принято, а выбросить освященную святыню — кощунство и грех. О том, как правильно поступить с подаренным нательным крестом, корреспонденту REGIONS рассказал настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове протоиерей Александр Трушин.

Несколько крестов — не проблема, а повод для благоговения

По словам священника, наличие нескольких нательных крестов — ситуация абсолютно нормальная и не противоречащая церковным канонам. Церковь не запрещает иметь запасной крест, если так сложились обстоятельства. Однако важно помнить, что нательный крест — это не просто украшение или сувенир, а святыня, которая требует к себе уважительного и благоговейного отношения. Поэтому хранить его «где попало» — на полке среди книг, в ящике стола или в кармане куртки — нельзя. Место для хранения должно быть особым.

Где хранить запасной крест: рядом с иконами

Самый правильный и благоговейный способ, по мнению отца Александра, — разместить дополнительный крест в святом углу, рядом с домашними иконами. Его можно положить на полочку рядом с образами или повесить на стену в том же углу, где обычно располагаются иконы.

Можно ли повесить крест над кроватью

Священник также ответил на частый вопрос: допустимо ли вешать нательный крест над кроватью, если в доме нет икон. Да, это разрешается и даже поощряется. Крест, как и икона, служит напоминанием о Боге, о жертве Христа и о вере. Повешенный в головах кровати, он будет осенять сон человека и защищать его, символически напоминая о присутствии Господа.

«Если у людей нет в доме икон, можно запасной нательный крестик повесить над своей постелью, в головах», — объясняет отец Александр.

Главное условие — крест должен находиться в благоговейном месте, где его не будут касаться бытовые вещи, и где к нему будет проявляться должное уважение.

Таким образом, нательный крест, даже если их несколько, не должен становиться проблемой. Относитесь к нему как к святыне, храните с благоговением, и этот дар близких будет не просто красивой вещью, а еще одним напоминанием о вере и о любви тех, кто его преподнес.