Луна каждый вечер опаздывает по-разному: почему время восхода меняется и от чего зависит сдвиг

Многие задаются вопросом, почему ночное светило появляется на небе в разное время. Это может показаться случайностью, но на самом деле здесь есть четкая закономерность. Время восхода Луны не сдвигается каждый день на одно и то же количество минут, объясняет журнал Astronomy. Причина в том, что спутник Земли движется по небу относительно звезд в среднем на 13,2 градуса в сутки, однако его траектория пересекает восточный горизонт под разными углами.

Орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов к плоскости орбиты Земли вокруг Солнца. В конкретные дни этот путь пересекает горизонт под более крутым углом: Луна за сутки оказывается заметно ниже линии горизонта, и Земле требуется больше времени, чтобы она снова «взошла» для наблюдателя. В результате восход значительно запаздывает.

Если угол, наоборот, более пологий, Луна за следующие сутки опускается ниже горизонта всего на несколько градусов. В таком случае она появляется над горизонтом с небольшой задержкой.

Редактор Astronomy Ричард Талкотт приводит пример для сентября 2026 года на широте 40 градусов севернее экватора. Самая большая задержка ожидается 8 сентября: убывающий серп Луны взойдет на 76 минут позже, чем накануне. Самая маленькая — 25 сентября, когда растущая Луна взойдет всего на 22 минуты позже.

На разницу также влияют скорость движения Луны по орбите и широта местоположения наблюдателя. Чем ближе человек живет к экватору, тем меньше, как правило, разброс во времени восхода Луны.