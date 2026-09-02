Сентябрь для любителей тихой охоты — один из самых удачных месяцев: в лесах появляются большие семейства опят, а прохладная и влажная погода создает идеальные условия для их активного роста. Где искать главный гриб начала осени и как не перепутать его с опасными двойниками, REGIONS рассказал грибник с многолетним стажем Владимир Жарков.

Где искать опята в первую очередь

По словам специалиста, начинать поиски стоит не с открытых лесных участков, а с мест, где присутствует старая древесина. Опята предпочитают селиться большими группами на пнях, поваленных стволах, старых корнях и в зонах с обилием валежника. Именно там, где дерево уже начало разлагаться, грибница чувствует себя наиболее комфортно.

«В сентябре я в первую очередь проверяю старые березняки и смешанные леса. Если лето было достаточно влажным, опята могут буквально облеплять пни и поваленные стволы. Причем нашел один хороший пень — обязательно внимательно осмотри все вокруг. Часто рядом находится еще несколько таких же семей», — рассказал Жарков.

Лучшее время для сбора — после нескольких прохладных и дождливых дней. В сухую погоду плодоношение может приостанавливаться, а с возвращением влаги появляются новые волны урожая. Грибник советует обращать внимание на старые лесные дороги и просеки, где сохранилось множество пней и упавших деревьев — такие места нередко оказываются самыми грибными. При этом он предупреждает: не стоит собирать опята рядом с оживленными трассами, промышленными объектами и свалками — грибы легко впитывают токсичные вещества из окружающей среды.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Когда отправляться за сентябрьским урожаем

Наиболее активно опята растут в прохладную погоду, поэтому в сентябре у грибников есть все шансы попасть сразу на несколько волн плодоношения. Однако конкретные сроки всегда зависят от температуры воздуха и количества выпавших осадков. В теплые и засушливые годы урожай может сместиться ближе к октябрю, а в дождливые — порадовать уже в первых числах сентября.

«Если ночью уже прохладно, а днем сохраняется плюс и периодически идут дожди, это практически идеальная погода. Я бы советовал после дождя подождать день-два и отправляться в лес. Молодые опята тогда хорошо заметны, а старые участки можно проверить повторно через несколько дней», — отметил грибник.

Как не перепутать опята с опасными грибами

Главное правило осенней тихой охоты — не брать гриб, в съедобности которого нет полной уверенности. Ложные опята, особенно кирпично-красный и серно-желтый, внешне могут напоминать съедобные виды и способны вызвать серьезное отравление.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Жарков напоминает, что у настоящего опенка на ножке обязательно есть «юбочка» — кольцо из остатков покрывала, которого у ложных видов обычно нет. Шляпка съедобного опенка покрыта мелкими чешуйками и имеет приятный грибной запах, тогда как ложные часто пахнут сыростью или землей.

«Не стоит ориентироваться только на один признак вроде цвета шляпки. Нужно смотреть на весь гриб целиком — пластинки, ножку, особенности шляпки и место роста. Если есть хотя бы малейшее сомнение, гриб лучше оставить в лесу», — подчеркнул Жарков.

Собранные грибы не стоит долго хранить в тепле — их лучше перебрать и переработать в день сбора. Перед приготовлением опята следует тщательно очистить от лесного мусора и термически обработать в соответствии с рекомендациями.

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