«Лацио» расстался с бывшим защитником «Спартака»

Французский футболист хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Для Жиго этот отрезок получился самым ярким в карьере. За красно-белых защитник сыграл 110 матчей (больше, чем за любой другой клуб в своей карьере), забил 10 мячей и сделал пять ассистов.

Жиго решил вернуться на родину, в марсельский «Олимпик», из-за семейных проблем. В 2024 году «Лацио» брал игрока в аренду, а через год совершил полноценный трансфер за €4,3 млн. Однако весь прошлый сезон Жиго пропустил из-за операции на лодыжке, а в настоящее время недоступен для игры из-за проблем со спиной.

На данный момент неизвестно, где 32-летний футболист продолжит карьеру.

Ранее защитник «Спартака» Александер Джику сравнил РПЛ с чемпионатами Франции и Турции.