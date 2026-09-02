«Динамо» размышляет над возвращением Захаряна из Испании

«Динамо» может вернуть своего воспитанника Арсена Захаряна из испанского «Реал Сосьедада», сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, бело-голубые изучают варианты с арендой полузащитника. При этом с испанским клубом и самим игроком конкретные переговоры еще не велись.

«Динамо» ищет новые способы усилить состав после того, как сорвались трансферы Матуеса Мартинса и Гонсало Платы, — футболисты не смогли успешно пройти медосмотр.

В возвращении Захаряна может быть заинтересован главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — именно при нем футболист провел лучший отрезок в своей карьере.

В 2023 году «Динамо» продало Захаряна в «Реал Сосьедад» за €13 млн. В испанском клубе карьера футболиста не слишком задалась из-за многочисленных травм. В нынешнем сезоне Захарян сыграл всего три минуты. Всего футболист провел за испанский клуб 66 матчей, забил три мяча и сделал три ассиста. В 89 матчах за «Динамо» у него было 19+25.

Ранее «Фламенго» обвинил «Динамо» в непрофессионализме и безответственности из-за отказа от трансфера Платы.