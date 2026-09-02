С приходом сентября в Московской области традиционно оживает рынок дополнительного образования. Родители стремятся оперативно закрыть пробелы в знаниях детей, помочь выпускникам подготовиться к экзаменам или мягко войти в учебный режим после продолжительных каникул. Корреспондент REGIONS выяснил , за что платят родители, сколько стоят занятия и как не ошибиться с выбором специалиста.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Каманин ]

Спрос на репетиторов: какие предметы в топе

Бессменными лидерами по числу запросов остаются математика и русский язык. На онлайн-платформах эти дисциплины удерживают верхние позиции уже как минимум восемь лет. Однако динамика последних лет показывает интересные изменения:

биология показала прирост спроса примерно на 40 процентов;

химия поднялась почти на 30 процентов;

физика прибавила около 25 процентов;

информатика также становится все более востребованной.

В сегменте иностранных языков английский сохраняет лидерство по абсолютному числу обращений, однако китайский язык демонстрирует впечатляющую динамику — интерес к нему в Московском регионе вырос почти на 39 процентов.

«Сын пошел в десятый класс. В этом году, помимо английского — занимается с репетитором уже семь лет, решили взять индивидуальные занятия по информатике. Не только потому, что предмет уверенно держится в топе по выбору для ЕГЭ. В Подмосковье активно развивается IT-сектор: открываются технологические компании, внедряются цифровые решения в бизнес и госуправление, а значит, знания в этой сфере открывают хорошие карьерные перспективы», — поделилась с REGIONS Марина Решетникова из Мытищ.

Сколько стоят занятия с репетитором

Цены на репетиторские услуги в Подмосковье варьируются в широком диапазоне. На стоимость влияют три основных фактора: предмет, формат занятий и опыт преподавателя. В городах-спутниках столицы — Мытищах, Химках, Красногорске — расценки зачастую сопоставимы с московскими. В более удаленных населенных пунктах цена может быть ниже на 20-30 процентов.

Примерные ориентиры стоимости одного академического часа:

помощь с домашними заданиями и школьной программой (начинающий репетитор, часто студент) — 600₽–₽1 тыс.;

подготовка к ОГЭ — 1000–1500₽;

подготовка к ЕГЭ — 1200–2000₽;

опытный преподаватель по математике, физике или русскому языку — 1500–2500₽;

топовый репетитор по ЕГЭ — 3000–5000₽;

сертифицированный преподаватель иностранного языка — 2000–4000₽;

программирование с практикующим разработчиком — от 2000₽.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Онлайн или очно: что выбирают родители

Жители Подмосковья все чаще отдают предпочтение онлайн-формату. Среди главных плюсов — экономия времени на дорогу и возможность заниматься с преподавателем из другого региона, где цены ниже.

Очные занятия, по мнению семейного психолога Ольги Латынцевой, остаются актуальными в ряде случаев:

для младших школьников, которым важен живой контакт;

для тревожных детей и учеников с низкой концентрацией внимания;

при работе с практическими дисциплинами — химическими опытами, постановкой произношения, рисованием;

когда важно выстроить доверие с родителями.

«Выбирая для дочери-семиклассницы репетитора по русскому языку, запрашивала пробный урок и присутствовала на нем сама. В итоге остановились на преподавателе из Кировской области. Очень понравилось, что он использует на онлайн-уроках цифровые инструменты, в том числе интерактивную доску», — рассказала REGIONS Наталия Климова из Ивантеевки.

Как выбрать репетитора и не пожалеть

Рынок репетиторских услуг перенасыщен, и выбрать настоящего профессионала непросто. Чтобы не попасться на удочку дилетанта, эксперты советуют обращать внимание на несколько ключевых моментов.

Проверьте документы об образовании. Профильное образование — базовый критерий. Сведения о дипломах и сертификатах можно проверить через Федеральный реестр документов об образовании.

Оцените опыт и специализацию. Репетиторство — это не то же самое, что работа в школе. Для подготовки к ЕГЭ важен опыт работы экспертом предметной комиссии или хотя бы курсы по актуальным требованиям ФИПИ.

Изучите результаты учеников. Попросите показать не только стобалльников, но и средние результаты. Поднять ученика с 35 баллов до 68 методически сложнее, чем довести сильного с 88 до 94. Насторожитесь, если репетитор обещает конкретный балл еще до диагностики.

Обратите внимание на диагностику. Добросовестный преподаватель сначала проведет тестирование, а затем честно расскажет о пробелах и трудностях.

Читайте отзывы на разных площадках. Изучайте комментарии на независимых ресурсах, а не только в профиле преподавателя. Подозрительно одинаковые по стилю отзывы — повод насторожиться.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Посетите пробное занятие. На первом уроке обратите внимание:

слушает ли репетитор ребенка;

готов ли объяснять по-разному, если материал не усвоен с первого раза;

выстроена ли структура урока;

есть ли обратная связь.

Тревожные сигналы — игнорирование вопросов, однотипные методы и отсутствие индивидуального подхода.

«Главное — относиться к выбору преподавателя так же серьезно, как к выбору врача: проверять квалификацию, задавать вопросы и не стесняться менять специалиста, если что-то идет не так», — дала совет Ольга Латынцева.

Закон: может ли учитель брать деньги со своего ученика

Многие родители задаются вопросом: может ли школьный учитель заниматься со своим учеником дополнительно за деньги? Казалось бы, удобно — педагог знает программу, видит пробелы, не нужно никуда ездить. Однако часть 2 статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» прямо запрещает педагогам оказывать платные услуги ученикам из той же организации, если это создает конфликт интересов.

Логика законодателя жесткая, но понятная. Если ребенку для освоения школьной программы нужны платные занятия с тем же учителем — значит, педагог не выполняет свои обязанности в полном объеме. А если он получает деньги за устранение проблемы, которую сам не смог решить, — это прямой конфликт интересов.

Последствия для учителя могут быть серьезными:

расторжение трудового договора по статье об утрате доверия (пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ);

дисциплинарное взыскание.

При этом закон не запрещает педагогу заниматься с учениками из своей школы, но не из своего класса. Также разрешены занятия с бывшими учениками — конфликта интересов в таких случаях нет.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Репетиторство в Подмосковье — это не дань моде, а реакция на реальную ситуацию. Растет конкуренция при поступлении в вузы, усиливается запрос на индивидуальный подход, и качественная подготовка воспринимается как инвестиция в будущее.

Однако есть и бесплатные альтернативы: онлайн-курсы, школьные кружки, олимпиадная подготовка. Нейросети в 2026 году стали доступными помощниками — они разбирают задачи, генерируют тесты и помогают конспектировать. Однако ИИ не способен мотивировать, выстраивать стратегию и заменять живое общение с преподавателем.

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