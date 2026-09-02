Для подмосковных больниц закупили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики

С начала 2026 года в подмосковные больницы поступила 251 единица оборудования для функциональной диагностики на общую сумму почти 160 млн рублей, их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современное диагностическое оборудование — ключевой инструмент в борьбе с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, оно позволяет врачам своевременно выявлять отклонения, уточнять диагноз и подбирать необходимое лечение. Среди закупленного оборудования — спирографы, аппараты ЭКГ, холтеры и плетизмографы. Их поставили в Дмитровскую, Мытищинскую, Орехово-Зуевскую, Домодедовскую и другие больницы региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.