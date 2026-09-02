ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 сентября

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 14.09.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 02.09.2026

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:50:0010328:1364, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Брагина, д. 3, кв. 264. П.1382-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Журавлева М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 988 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 60,2 кв.м., к/н: 50:50:0020601:6200, адрес: МО, мкр. Железнодорожный, ул. Корнилаева, д. 28, кв. 96. П.1384-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Хафизова А.И. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 7 296 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 39,1 кв.м., к/н: 50:15:0000000:129292, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 6, кв. 328. П.1386-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Орифходжаева М.У. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 6 759 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 60,2 кв.м., к/н: 50:50:0020601:4139, адрес: МО, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 3, кв. 72. П.1394-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Анисимов В.В., Анисимов М.В. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 5 633 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 44,6 кв.м., к/н: 50:15:0000000:145460, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 10, кв. 270. П.1395-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Сафр Ага Е.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 231 000,00 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 1229 +/-25 кв.м., к/н: 50:06:0050604:748, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское, д. Замошье. П.1379-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Мирумян А.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 260 800,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 28,9 кв.м., к/н: 50:29:0000000:24215, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Рабочая, д. 120, кв. 132. П.1353-ПОТ от 13.08.26. Собств.: Нечаевский Д.В. Взыск: Филатов Г.А. Цена: 2 144 000,00 р.

8. Зем. уч., общ.пл. 870 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1095, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. Москворечье-3, з/у 46. П.1356-ПОТ от 13.08.26. Собств.: Гадирзаде А.Р. Оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 243 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 29 кв.м., к/н: 50:29:0000000:34435, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Ачкасовская, д. 3, кв. 1. П.1358-ПОТ от 13.08.26. Собств.: Райлян А.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 1 666 000,00 р.

10. Комн., общ.пл. 13,0 кв.м., к/н: 50:42:0000000:27981, адрес: МО, г. Долгопрудный, ш. Лихачевское, д. 1, корп. А, кв. 202, ком.1. П.1391-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Ермакова Е.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 245 600,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 51,4 кв.м., к/н: 50:28:0100307:3184, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д. 7Б, кв. 57. П.1341-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Владимиров В.Н. Взыск: Ганченков В.А. Цена: 4 500 000,00 р.

12. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:7026, и строящ. на нем жил. дом. Адрес: МО, дер. Степыгино. П.1342-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Омельченко К.В. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 606 400,80 р.

13. Зем. уч., общ.пл. 1049 +/-23 кв.м., к/н: 50:14:0030115:254, адрес: МО, г.о. Щелково, тер. Авиационная, ул. Взлётная, з/у 25. П.1331-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Изотова М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 463 200,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:20:0050523:5681, адрес: МО, г.о. Одинцовский, г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 14, кв. 258. П.1389-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Шадуев М.Г. Взыск: ООО «ЭОС». Цена: 2 952 841,00 р.

15. Нежил. здание, общ.пл. 116 кв.м. к/н: 50:19:0000000:18351; Зем. уч., общ.пл. 600 кв.м. к/н: 50:19:0020231:317. Адрес: МО, Рузский р-н, СНТ «Дубки», д. 94. П.1349-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Момот Е.В. Взыск: Лаврентьев И.В. Цена: 1 800 000,00 р.

16. Кв-ра, общ.пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:05:0070103:3437, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Осипенко, д. 6, кв. 501. П.1388-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Токанов М.Е. Взыск: АО ТБанк. Цена: 8 492 808,80 р.

17. Кв-ра, общ.пл. 43,6 кв.м., к/н: 50:05:0020354:813, адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, п. Реммаш, ул. Мира, д. 14, кв. 17. П.1390-ПОТ от 27.08.26. Собств.: Федонова Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 680 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:15:0000000:152613, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 4, кв. 32. П.381-ПОТ от 09.06.25. Собств.: Моисеев И.А. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 3 895 720,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 63,2 кв.м., к/н: 50:50:0020404:325, адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 37, кв. 185. П.1310-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Кравцова Л.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 777 680,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:15:0010111:64, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Комсомольская, д. 26, кв. 5. П.1327-ПОТ от 06.08.26. Собств.: Сайткулов Р.М. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 878 040,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:07:0010502:251, адрес: МО, Волоколамский р-н, с/пос. Теряевское, ул. Полевая, 38. П.1281-ПОТ от 17.07.26. Собств.: Мамеев Т.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 671 160,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 217,6 кв.м., к/н: 50:04:0110203:3024; Зем. уч., общ.пл. 500 +/-8 кв.м., к/н: 50:04:0110203:1228, адрес: МО, м.о. Дмитровский, д. Бабаиха, д. 91. П.1305-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Гамбарян А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 798 640,00 р.

6. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11430, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П.1294-ПОТ от 17.07.26. Собств.: Годунова Н.И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 748 000,00 р.

7. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-11 кв.м., к/н: 50:30:0050119:795, адрес: МО, Егорьевский р-н, с. Раменки. П.1332-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Самвелян А.Г. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 212 160,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 60,4 кв.м., к/н: 50:30:0050306:1232, адрес: МО, м.о. Егорьевск, с. Починки, ул. Молодежная, д. 25, кв. 12. П.1359-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Гудзева А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 044 760,00 р.

9. Зем. уч., общ.пл. 1001 +/- 22 кв.м., к/н: 50:03:0030280:3556, адрес: МО, тер. г.о. Клин, д. Слобода. П.1347-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Сергеева С.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 223 720,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:57:0000000:16955, адрес: МО, г. Коломна, ул. Калинина, д. 36, кв. 14. П.1295-ПОТ от 23.07.26. Собств.: Краснова Ж.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 341 750,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:11:0000000:167274, адрес: МО, Красногорский р-н, дер. Путилково, д. 11, кв. 268. П.1278-ПОТ от 08.07.26. Собств.: Кирьянов Н.Н. Взыск: АО КБ Локо-Банк. Цена: 6 001 000,00 р.

12. Зем. уч., общ.пл. 605 +/-9 кв.м., к/н: 50:11:0020104:28270, адрес: МО, г. Красногорск, д. Нефедьево. П.1300-ПОТ от 23.07.26. Собств.: Шихджамалова Д.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 474 775,00 р.

13. Жил. пом., общ.пл. 303,3 кв.м., к/н: 50:11:0000000:166142; Зем. уч., общ.пл. 331 кв.м., к/н: 50:11:0050505:232. Адрес: МО, Красногорский р-н, вблизи с. Ильинское, ул. Староевропейская, д.1, блок-секция 4. П.1306-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Шалито Г.Я. Взыск: ООО «Квадро Групп». Цена: 64 600 000,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 28,7 кв.м., к/н: 50:20:0010112:12569, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Тенистых Аллей, д. 3, к. 2, пом. 189. П.1312-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Винтилов И.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 715 400,00 р.

15. Жил. дом, общ.пл. 618,4 кв.м., к/н: 50:11:0050106:420; Зем. уч., общ.пл. 1200 +/24 кв.м., к/н: 50:11:0050106:96. Адрес: МО, Красногорск г.о., дер. Тимошкино, д. 11. П.1313-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Кошевая Д. Взыск: Степанов В.В. Цена: 8 500 000,00 р.

16. Кв-ра, общ.пл. 35,8 кв.м., к/н: 50:21:0040112:12993, адрес: МО, г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 14, кв. 373. П.1324-ПОТ от 06.08.26. Собств.: Тагиев Р.О. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 363 560,00 р.

17. Кв-ра, общ.пл. 56,2 кв.м., к/н: 50:21:0030210:21288, адрес: МО, г.о. Ленинский, пос. Битца, мкр. Южная Битца, б-р Южный, д. 6, кв. 1419. П.1329-ПОТ от 06.08.26. Собств.: Юлдошев О.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 420 840,00 р.

18. Зем. уч., общ.пл. 1084 +/-288 кв.м., к/н: 50:18:0090209:543, адрес: МО, Можайский р-н, дер. Михайловское. П.1287-ПОТ от 17.07.26. Собств.: Бербериуш В.В. Взыск: ООО «Ресурс». Цена: 736 950,00 р.

19. Зем. уч., общ.пл. 889 +/-10 кв.м., к/н: 50:18:0050410:273, адрес: МО, Можайский р-н, центр. часть кад. кв-ла 50:18:0050410. П.1293-ПОТ от 17.07.26. Собств.: Галинян М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 210 120,00 р.

20. Зем. уч., общ.пл. 5000 +/-619 кв.м., к/н: 50:18:0050302:995, адрес: МО, г.о. Можайск. П.1298-ПОТ от 23.07.26. Собств.: Зарипова Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 496 400,00 р.

21. Зем. уч., общ.пл. 5000 +/-619 кв.м., к/н: 50:18:0050302:996, адрес: МО, г.о. Можайск. П.1298-ПОТ от 23.07.26. Собств.: Зарипова Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 496 400,00 р.

22. Зем. уч., общ.пл. 710 кв.м., к/н: 50:26:0010303:110, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, с/о Веселевский, д. Новозыбинка, снт Внуково, уч-к 129. П.1362-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Латышев В.Е. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 205 360,00 р.

23. Кв-ра, общ.пл. 72,1 кв.м., к/н: 50:20:0000000:164569, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 28, кв. 96. П.1350-ПОТ от 12.08.26. Собств.: Барковская Н.М. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 9 656 000,00 р.

24. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:55:0010113:223, адрес: МО, г. Подольск, ул. Сыровская, д. 25, кв. 67. П.1292-ПОТ от 17.07.26. Собств.: Ботова Ю.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 742 720,00 р.

25. Кв-ра, общ.пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:05:0070406:4287, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 13, корп. 5, кв. 58. П.1296-ПОТ от 23.07.26. Собств.: Гринеева Э.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 580 838,36 р.

26. Кв-ра, общ.пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:10:0010101:2675, адрес: МО, г. Химки, пр-кт Юбилейный, д. 62, кв. 55. П.1301-ПОТ от 23.07.26. Собств.: Сатыбалдиев К.Б. Взыск: АО Севергазбанк. Цена: 7 587 270,00 р.

27. Кв-ра, общ.пл. 25,6 кв.м., к/н: 50:31:0040316:308, адрес: МО, г. Чехов, ул. Гарнаева, д. 20, кв. 139. П.1369-ПОТ от 25.08.26. Собств.: Федоров А.Т. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 2 346 000,00 р.

28. Кв-ра, общ.пл. 47,4 кв.м., к/н: 50:14:0000000:21599, адрес: МО, г. Щелково, ул. Беляева, д. 10а, кв. 19. П.1315-ПОТ от 31.07.26. Собств.: Боржинская А.Н. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 791 871,24 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.