Осенний жор щуки в Подмосковье: когда брать удочку, чтобы уйти с трофеем

С приходом осени щука постепенно активизируется: понижение температуры воды заставляет хищницу активнее питаться, накапливая энергию перед зимним периодом. Для любителей рыбной ловли это время становится одним из самых захватывающих в сезоне. Специалист по рыбалке Сергей Тарновский рассказал REGIONS, когда в Подмосковье лучше всего отправляться за щукой и при каких условиях можно рассчитывать на хороший улов.

Когда наступает настоящий жор

Первые признаки осенней активности хищницы проявляются уже в конце августа — начале сентября, когда вода начинает постепенно остывать. Однако наиболее стабильный клев, как правило, приходится на сентябрь и первую половину октября. В этот период щука активно набирает вес, готовясь к долгой зиме.

«Щука очень хорошо чувствует изменение температуры воды. Как только она начинает заметно остывать, хищница становится активнее и больше времени проводит на охоте. В начале осени хороший клев может быть утром и вечером, а при пасмурной погоде щука способна кормиться практически в течение всего дня», — рассказал Тарновский.

По словам эксперта, наибольшие шансы на удачную рыбалку — в дни без резких погодных скачков. После продолжительной жары первое заметное похолодание нередко служит для хищницы сигналом к началу активного кормления. При этом рассчитывать на стабильный клев каждый день не стоит — многое зависит от конкретного водоема, уровня воды и поведения кормовой рыбы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Андрей Можанов ]

Где искать щуку осенью

С наступлением холодов щука постепенно покидает привычные летние укрытия. На малых водоемах ее следует искать вблизи зарослей водной растительности, где еще держится мелкая рыба. На крупных реках и водохранилищах наиболее перспективными становятся бровки, перепады глубин, заливы и участки рядом с руслом.

«Осенью необязательно сразу уходить на максимальную глубину. В сентябре щука часто стоит там, где есть кормовая рыба: возле травы, коряжника, на границе мелководья и более глубокого участка. Чем холоднее становится вода, тем больше внимания стоит уделять глубинам и перепадам рельефа», — отметил Тарновский.

Для успешной ловли Тарновский рекомендует выбирать пасмурные дни с легким ветром. В солнечную погоду щука тоже может клевать, однако ее активность чаще смещается на утренние и вечерние часы. При этом после резкого похолодания или скачков атмосферного давления хищница на некоторое время может стать вялой, поэтому в начале осени ориентироваться стоит не только на календарь, но и на погодные условия.

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