В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 2 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Калужском шоссе. Кроме того, их зафиксировали на Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали проявлять максимальную осторожность и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.