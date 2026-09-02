Самолеты делают одежду из массмаркета более «грязной»: ученые выяснили почему

Авиаперевозки стали одним из главных факторов углеродного следа одежды из массмаркетов, сообщает Sourcing Journal со ссылкой на исследование Университета Конкордия. Команда под руководством Синьюй Сюй сравнила жизненный цикл хлопковых и синтетических футболок — от производства до утилизации.

Исследование, которое целиком выйдет в декабрьском номере журнала Cleaner Waste Systems, показало: футболки из полиэстера дают более высокий экологический эффект по большинству категорий. Их выбросы оценили в 9,62 кг CO2-эквивалента на одну футболку при сценарии с 20 стирками, тогда как у хлопковых показатель составил 6,1 кг.

При этом хлопок сильнее влияет на использование воды и земли. А вот способ утилизации, по выводам авторов, ограниченно влияет на общий объем парниковых газов.

Самым чувствительным фактором для выбросов оказалась дальность авиаперевозок. Быстрая мода зависит от коротких сроков производства и международных цепочек поставок, поэтому часто отправляет товары самолетами. Это резко увеличивает климатическую нагрузку по сравнению с морской доставкой.

Авторы научной работы считают, что снизить вред можно двумя способами: реже использовать авиацию и дольше носить одежду. Продление срока службы футболки, по их оценке, может сократить выбросы примерно на 50%.