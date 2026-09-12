Варенье из помидоров с цитрусами: необычный десерт для осенних заготовок

В сентябре у подмосковных хозяек сезон заготовок близится к завершению. В кладовках уже выстроились банки с соленьями и классическим вареньем, но на рынках и дачных участках по-прежнему полно ароматных томатов. Если хочется удивить домашних необычным десертом, REGIONS предлагает приготовить варенье из спелых помидоров с апельсином и лимоном. Благодаря цитрусовой цедре, соку и пряностям вкус получается настолько ярким, что никто не догадается о главном ингредиенте.

Какие помидоры выбрать

Для этого рецепта лучше всего подходят сливовидные томаты — они плотные, мясистые и дают нужную консистенцию. В сезон такие плоды стоят недорого и обладают насыщенным солнечным ароматом. Если сливовидных нет, подойдут любые спелые помидоры. Их моют, обсушивают и нарезают мелкими кубиками прямо с кожицей: в готовом варенье она не чувствуется, но добавляет текстуру. На 800 г томатов потребуется 600 г сахара.

Цитрусы и специи

Апельсин и лимон используют целиком. С них мелко натирают цедру, затем выжимают сок и добавляют к томатам. Массу перемешивают и оставляют на час — за это время выделяется сок, а сахар начинает растворяться. Для глубины вкуса добавляют один бутон гвоздики, звездочку бадьяна и половину чайной ложки сухого имбиря. Специи можно не использовать, если хочется чистого томатно-цитрусового звучания. В финале щепотка ванилина придает легкую карамельную нотку.

Как варить и добиться мармеладной текстуры

Когда томаты с сахаром настоялись, кастрюлю ставят на огонь, доводят до кипения и добавляют специи. Варят на минимальном огне от 30 до 45 минут — время зависит от желаемой густоты. Чтобы получить не просто варенье, а плотную джемовую массу, которая держит форму, за 5 минут до готовности вводят чайную ложку агар-агара, разведенного в небольшом количестве воды. Это растительное желирующее вещество не дает постороннего привкуса. Как отмечается в материале REGIONS, «В итоге варенье остывает до состояния мягкого мармелада».

Как подавать и хранить

Готовое варенье разливают по стерилизованным банкам и хранят в прохладном месте. Оно идеально подходит для завтрака с тостами, как дополнение к сырной тарелке или прослойка для бисквитных тортов. Необычный кисло-сладкий вкус с пряными оттенками покоряет с первой ложки, а главный ингредиент — обычный помидор — остается тайной для гостей. Такое варенье не засахаривается и радует всю зиму, напоминая о лете и щедром урожае.