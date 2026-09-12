Темная сторона полезного овоща: когда тыква становится ядом для организма

Тыква традиционно считается одним из самых полезных осенних продуктов из-за богатого состава витаминов, низкой калорийности и благотворного влияния на пищеварение. Однако даже этот безобидный овощ имеет свои противопоказания. В некоторых случаях употребление тыквы может не вылечить, а серьезно навредить организму. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Как рассказала эксперт, тыква содержит большое количество сахаров, преимущественно в виде фруктозы и глюкозы. Хотя ее гликемический индекс считается средним и составляет около 75 единиц, это касается только мякоти.

«При употреблении тыквенной каши, запеченной тыквы с медом или большого количества сока происходит резкий скачок уровня сахара в крови. Для людей с инсулинорезистентностью или диабетом второго типа это может потребовать коррекции доз лекарств», — предупредила она.

Диетолог отметила, что диабетикам можно включать тыкву в рацион, но строго дозированно, не более 100-150 граммов мякоти и обязательно отслеживая реакцию организма с помощью глюкометра. А от тыквенного меда и сладких десертов лучше отказаться полностью.

Также мякоть тыквы обладает мощным щелочным и обволакивающим действием. Это делает ее спасением для тех, кто страдает от повышенной кислотности и изжоги. Но для некоторых людей эффект будет негативным, сообщила специалист.

«У пациентов с анацидным гастритом, когда нулевая или низкая кислотность, тыква еще сильнее гасит выработку соляной кислоты. Это нарушает процесс переваривания белков, вызывает процессы брожения в кишечнике, тяжесть и метеоризм. При обострении язвы сырая клетчатка тыквы может механически раздражать поврежденную слизистую», — сказала она.

При низкой кислотности тыкву стоит исключить или употреблять только после консультации с гастроэнтерологом, в очень малых количествах и желательно в термически обработанном виде, например, как пюре.

По ее словам, хотя аллергия на тыкву встречается редко, она возможна. Чаще всего реакция возникает из-за специфического растительного белка профилина.

«Кожный зуд, покраснения, отек слизистых, реже — расстройство пищеварения. Перекрестная реакция часто наблюдается у людей, которые имеют аллергию на пыльцу сорных трав, например, полынь или амброзию, или другие бахчевые культуры, такие как дыни», — рассказала Редина.

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