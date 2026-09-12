Директора без кабинета: в Подольске прошла неформальная встреча с жителями по вопросам образования

В четверг, 10 сентября, в городском округе Подольск впервые состоялась встреча, где родители и директора школ общались вне школьных стен, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили удобство формата подобных встреч: все возникающие вопросы можно решить сразу, не дожидаясь следующего собрания. У мам и пап появилась возможность напрямую обратиться к руководителям учебных заведений и обсудить то, что волнует.

Многодетная мама Ирина Черней, чьи дочки учатся в 3-м и 6-м классе, подняла на встрече актуальные темы — от безопасности до организации досуга в школе № 21. Приемом она осталась довольна и рада, что в Подольске уделяют особое внимание образованию детей и спокойствию родителей.

«Очень интересный формат. Можно общаться тет-а-тет. Не боясь, не знаю, мне понравилось, я бы еще приходила, я вот задала свои вопросы, я ухожу домой довольная», — поделилась жительница г. о. Подольск Ирина Черней.

Еще одна участница, Ирина Лаптева, затронула важный для ее семьи вопрос. Ее сын учится в девятом классе лицея № 23 и планирует поступать в десятый класс. Но когда юноша будет сдавать ЕГЭ, ему исполнится 18 лет — это призывной возраст, поэтому он может не успеть поступить в вуз. Молодой человек готов отдать долг Родине, но хотел бы окончить университет. На встрече подольчанка получила необходимые разъяснения и рекомендации.

«Поэтому будем действовать таким образом: сначала пойдём в колледж, и потом по окончании колледжа плавно по внутренним экзаменам будет поступать в институт», — рассказала Ирина Лаптева.

Для сына Ирина определила главные направления — туризм и тренерство, а в числе фаворитов — бюджетные заведения. Кроме того, на встрече мамы и папы могли лично пообщаться с представителями государственных и частных колледжей.

«Родители могут прийти, задать вопросы своему директору, они могут осветить всё, что их волнует в моменте: это вопросы образовательного процесса и какие-то долгосрочные перспективы, спросить, может, кого-то волнуют вопросы организации дополнительного образования, питания, то есть директора готовы всегда ответить на любой вопрос», — рассказала председатель комитета по образованию г. о. Подольск Галина Киселёва.

В администрации отметили, что разговор в неформальной обстановке нужен каждому родителю, чтобы обсудить все волнующие темы без суеты и лишних бумаг. В округе планируют проводить такой формат как можно чаще.

«Одна из главных задач нашей работы — быть рядом с жителями и помогать напрямую решать вопросы, которые их волнуют. Поэтому встречи проводим там, где они действительно нужны: в микрорайонах и населённых пунктах округа, на предприятиях и в учреждениях. Также отдельно встречаемся с трудовыми коллективами, участниками проекта "Активное долголетие", военнослужащими, учителями и врачами», – отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Подольске уложили 1428 кв. м покрытия на дороге к парку «Коледино».