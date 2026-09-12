Выдержит интенсивные нагрузки: в Подольске уложили 1428 кв. м покрытия на дороге к парку «Коледино»
В Подольске специалисты уложили 1428 кв. м покрытия на дороге к парку «Коледино»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В деревне Бережки, расположенная в городском округе Подольск, кипит работа: здесь прокладывают новый участок автомобильной дороги. Специалисты уже приступили к укладке покрытия, сообщила администрация муниципалитета.
Цифры говорят сами за себя: протяженность строящегося отрезка — 357 метров, а площадь уже уложенного полотна достигает 1428 квадратных метров. Все это — часть государственной программы «Дороги Подмосковья».
Зачем нужна эта трасса? Прежде всего она откроет удобный и беспрепятственный подъезд к индустриальному парку «Коледино». Значение такого объекта трудно переоценить: он работает и на развитие промышленной инфраструктуры, и на улучшение транспортной доступности всей территории.
Качеству и прочности дорожного полотна здесь уделяют особое внимание. На объекте задействованы три единицы дорожной техники и восемь рабочих. Они выполняют укладку выравнивающего слоя и уплотнение покрытия. Именно такой подход позволяет рассчитывать, что новая дорога прослужит долго и выдержит интенсивные нагрузки.
Завершить работы планируют в сентябре. Когда строительство закончится, автомобилисты получат комфортный и безопасный проезд, а транспортная логистика в районе индустриального парка «Коледино» заметно улучшится.
Обновление дорожной сети в городском округе Подольск не останавливается. Строительство новых участков и ремонт существующих магистралей — часть большой работы по развитию инфраструктуры округа и повышению качества жизни местных жителей.
Ранее сообщалось, что в семи округах Подмосковья провели ремонт светофоров.