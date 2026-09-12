Процесс становления многополярного мироустройства сопровождается серьезными вызовами: ему активно сопротивляются силы, мыслящие в категориях жесткого разделения мира на «благополучный центр» и «периферию вне правил». Такую оценку ситуации дал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС в Индии, сообщил ТАСС.

По мнению российского лидера, эпоха однополярной модели международных отношений, работавшей в интересах ограниченного круга держав, постепенно завершается. Центр тяжести глобальной политики и экономики смещается — все весомее становятся новые узлы развития, прежде всего на глобальном Юге и Востоке.

Глава государства также отметил, что сегодня все больше стран не просто декларируют, а последовательно отстаивают право на самостоятельную внешнюю политику и стремятся вносить реальный вклад в урегулирование общемировых вызовов.

«Однако формирование многополярного мира идет не без сложностей. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на "цветущий сад" и "дикие джунгли", да и жить за чужой счет», — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели для президента РФ Путина повара сделали шоколадных матрешек.