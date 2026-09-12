Пугачева встретилась с женщиной, которую подозревали в тайном романе с иноагентом Галкиным

Певица Алла Пугачева и юморист-иноагент Максим Галкин* встретились в Стамбуле с продюсером из Одессы Ириной Заграничной, которую подозревали в романтической связи с шоуменом. Об этом сообщает Voice .

В своем блоге Заграничная опубликовала фото со звездной парой и назвала вечер с ними «незабываемым». На снимке 77-летняя Алла Пугачева улыбается в черном кожаном жакете с расстегнутой молнией. Рядом с ней — Ирина Заграничная. Есть также кадр, где продюсер стоит с Максимом Галкиным: на шоумене коричневый костюм и рубашка с галстуком.

Как напомнили звездные обозреватели, Ирина Заграничная познакомилась с Галкиным на украинской свадьбе в Италии, где он выступал. После этого она организовала его гастрольный тур по США и Канаде. По данным Mash, продюсер также сопровождала Галкина в Грузии. Неоднократные совместные появления Заграничной и артиста на отдыхе породили слухи о романтической связи между ними, однако никаких подтверждений этому не было. Опубликованные фото со встречи развеяли опасения поклонников и, вероятно, позлили хейтеров.

Напомним, после начала СВО Пугачева и Галкин уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Юморист попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Ему не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

*включен в список Минюста РФ физических лиц, выполняющих функции иностранного агента