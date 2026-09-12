Туристы-одиночки стали чаще путешествовать по России осенью 2026 года

Осенью 2026 года доля поездок по России среди туристов-одиночек выросла до 61 процента от всех заказов. Это следует из исследования аналитиков OneTwoTrip, с которым ознакомилась «Лента.ру» .

Для сравнения: в 2025 году показатель составлял 59 процентов. При этом в общем объеме бронирований доля одиночных поездок снизилась — на заказы для одного гостя пришлось 28 процентов, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 35 процентам.

Чаще всего соло-туристы отправляются в поездку на 2,9 дня, а на гостиницы в среднем тратят ₽7,3 тысячи. Лидером среди направлений для осенних соло-путешествий стала Москва — 28,3 процента бронирований. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 16,2 процента, на третьем — Краснодарский край с 11,7 процента.

Также туристы-одиночки выбирали Татарстан, Приморский край, Московскую, Калининградскую и Свердловскую области. Менее двух процентов устремились в Ставропольский край и Нижегородскую область.