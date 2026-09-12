Российские дроны «Смерш» сожгли технику ВСУ под Краматорском

Минобороны России 12 сентября опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем «Смерш» под Краматорском. В ходе разведки в тыловой зоне противника были обнаружены автомобили, перевозившие личный состав, боеприпасы и военное имущество ВСУ.

Технику ВСУ выявили в районе Славянско-Краматорской агломерации. Российское командование приняло решение уничтожить найденные цели, чтобы сорвать ротацию противника. Расчеты ударных БПЛА оперативно доставили FPV-дроны по разведанным координатам.

Несмотря на попытки водителей пикапов уйти от удара, оба автомобиля были точно поражены. Кадры объективного контроля подтвердили полное выгорание техники противника.

Ранее российское ведомство показало кадры удара по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве. Объект был задействован в интересах украинских боевиков.