Шестой ребенок в семье Виноградовых: супруги, у которых погибли пятеро детей, живут в том же доме

В поселке Красная Сопка, расположенном в Красноярском крае, у семьи Виноградовых родился ребенок, сообщил ТАСС. Как уточнили в оперативных службах, жилье семья не меняла — они по-прежнему в том же доме, где ранее произошла трагедия с летальным исходом несовершеннолетних.

«Виноградовы проживают там же, в Красной Сопке, в том же доме. Шестой ребенок у них родился в апреле 2026 года. С ребенком сидит мать, а отец работает. С ребенком все нормально», — сообщили в оперативных службах.

Издание напомнило о череде трагических событий в семье. Осенью 2024 года в Красной Сопке от отравления погибли четверо детей. Позже не стало еще одного ребенка — жизнь оборвала асфиксия. В 2025 году, также осенью, суд огласил приговор Дмитрию Виноградову — отцу погибших детей. Мера наказания: два года условно. Дело квалифицировали как причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, мужчина не обеспечил должную безопасность: помещение недостаточно проветрили, влажную уборку после обработки не сделали, а детей допустили в дом.

Сегодня за семьей присматривают органы опеки. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Красноярского края. Что касается версий, которые тогда отрабатывало следствие, — их было две. Первая: дети съели продукты с неизвестным веществом общетоксического действия. Вторая: отравление парами инсектицидного аэрозоля.

Точку поставила экспертиза. Причиной смерти стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства — дихлофоса. Перед трагедией глава семьи обрабатывал жилище от насекомых. В момент трагедии мать погибших детей ждала ребенка. В ноябре 2024 года на свет появился мальчик. Но в феврале 2025 года его не стало — смерть наступила от асфиксии. Следствие установило: насильственный характер она не носила.

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