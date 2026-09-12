«Люди все в крови»: выжившая рассказала о первых минутах после смертельного ДТП под Архангельском

Пассажирка микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП на трассе М-8 в Архангельской области, рассказала РЕН ТВ о первых минутах после столкновения с лесовозом 11 сентября.

Сестра женщины находится в тяжелом состоянии, самой собеседнице повезло больше. Она рассказала, что в момент аварии не сразу поняла, что произошло.

«Был удар, посыпались стекла... По сторонам смотрю: все так сильно разбито, люди все в крови... Впереди меня сидела сестра моя родная, вот я сразу к ней (подобралась)», — вспоминает Татьяна Немытова.

По ее словам, после столкновения транспорт оказался сильно разрушен.

Пострадавшая также рассказала, что у большинства пассажиров были билеты, однако один мужчина сидел на ступеньках микроавтобуса. Очевидица предположила, что при столкновении его могло выбросить из салона.

Напомним, столкновение микроавтобуса и лесовоза произошло вечером 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8, на границе Холмогорского и Приморского округов. В аварию также попал легковой автомобиль. По предварительным данным, микроавтобус столкнулся со встречным лесовозом во время обгона легкового автомобиля. Погибли 10 взрослых и трое детей.