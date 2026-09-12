Недосып и лишний вес: как два часа сна меняют гормоны и фигуру за месяц

Многие годами сражаются с лишним весом: ограничивают калории, изнуряют себя тренировками, но результат оказывается неутешительным. И часто корень проблемы лежит не в тарелке, а в подушке. Исследования последних лет убедительно доказывают: хронический недостаток сна — это прямой путь к ожирению. О том, почему сон управляет аппетитом и как недосып мешает сохранять фигуру, REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Гормоны голода и сытости: тонкая настройка, которую ломает недосып

В организме человека за чувство голода и насыщения отвечают два ключевых гормона. Лептин сигналит мозгу, что еды достаточно и пора остановиться. Грелин действует наоборот: когда его уровень растет, человек испытывает голод, даже если недавно поел. При регулярном недосыпе эта отлаженная система дает сбой. Выработка лептина снижается, поэтому чувство сытости притупляется. Одновременно растет уровень грелина, и голод становится сильнее обычного. В итоге человек съедает больше, чем ему необходимо, и выбирает не полезные продукты, а калорийные и вкусные — сладкое, жирное, мучное. При этом он не замечает лишнего, потому что сигналы насыщения просто не доходят до сознания.

Врач подчеркивает: недосып создает иллюзию голода. Мозг не получает четкого сигнала о сытости, зато сигналы голода звучат очень громко. Человек ест, но не чувствует, что наелся. Это не жадность и не слабость воли, а сбой в работе гормональной системы, спровоцированный нехваткой сна.

Кортизол и эндоканнабиноиды: почему тянет на сладкое

Недостаток сна влияет не только на лептин и грелин. Повышается уровень кортизола — гормона стресса. Организм воспринимает это как сигнал опасности и переходит в режим экономии, накапливая ресурсы. Жир откладывается быстрее, особенно в области живота. Кроме того, при недосыпе увеличивается количество эндоканнабиноидов — веществ, усиливающих удовольствие от еды. Чем их больше, тем сильнее хочется чего-то жирного и сладкого. Полезная пища кажется скучной, а мозг требует быстрый и яркий источник энергии.

По словам Куденко, недосып меняет вкусовые приоритеты: простая еда кажется невкусной, а мозг ищет быстрый и яркий источник удовольствия — сладкое или жирное. Это не проблема характера, а биохимическая реакция организма на нехватку восстановления.

Сколько сна нужно потерять, чтобы вес начал расти

Даже небольшое сокращение времени сна сказывается на фигуре. В исследовании с участием почти 70 тысяч женщин выяснилось: те, кто спал 5 часов или меньше, за 16 лет набрали в среднем на 1,5 кг больше, чем те, кто спал по 7–8 часов. В другом эксперименте участники урезали сон всего на 80 минут в течение полутора месяцев. Результат оказался показательным: за это время они набрали около полукилограмма и стали заметно меньше двигаться. Ученые подсчитали, что если такой режим сохранится в течение года, набор веса будет уже клинически значимым.

Обобщающий анализ 11 научных работ показал, что люди, спящие меньше 6 часов в сутки, на 15–32% чаще имеют проблемы с лишним весом. Китайские исследователи также подтвердили: риск ожирения у тех, кто страдает от недосыпа, выше на 41%. Врач подчеркивает, что потеря одного-двух часов сна каждый день запускает процесс накопления жира. Это не образное выражение, а реальный механизм, который работает в теле каждого человека. Сон — это не пустая трата времени, а период, когда организм восстанавливается и регулирует обмен веществ.

Почему уставший человек ест больше

Помимо гормональных сдвигов, есть и поведенческие причины. Когда человек устал, ему хочется меньше двигаться. Активность снижается, а вместе с ней и расход калорий. Уставший мозг хуже справляется с самоконтролем, поэтому отказаться от лишнего перекуса становится сложнее. К тому же недостаток сна делает человека более раздражительным и тревожным. В таком состоянии еда часто становится способом успокоиться — это эмоциональное питание, когда человек ест не от голода, а чтобы снять напряжение. Мозг воспринимает окружающий мир как более опасный, и организм начинает требовать быстрой энергии — калорийной пищи.

Сон как необходимость, а не роскошь

Недосып — это не просто усталость. Это реальная причина, которая нарушает гормональный фон, усиливает голод и заставляет организм запасать жир. Поэтому, если цель — похудеть и сохранить здоровье, начинать стоит не только с ограничений в еде, но и с нормализации сна. Семь-восемь часов в сутки — это не роскошь, а необходимость, помогающая сохранять фигуру и хорошее самочувствие. Прислушайтесь к своему организму: возможно, лишний вес уйдет сам, как только вы начнете высыпаться.