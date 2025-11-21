Вез деньги мошеннику: российский таксист присвоил 500 тыс. руб. пенсионерки

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность кузбасского таксиста, который забрал пакет с 500 тыс. руб. Деньги принадлежали 76-летней пенсионерке из Белово, которую обманули мошенники, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, таксист не знал, что везет деньги мошеннику. Однако средства в размере 500 тыс. руб. он решил присвоить себе. Злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил, что ее дочь сбила человека. Он предложил для урегулирования конфликта передать 2 млн руб. У женщины было только полмиллиона. Она следовала рекомендациям афериста: завернула деньги в халат и передала другие вещи. Пакет отдала таксисту. Женщина предполагала, что он доставит его в больницу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Беловский" установили и задержали таксиста. Им оказался 54-летний местный житель», — отмечено в сообщении.

Во время допроса водитель рассказал, что получил обычный вызов. Ему предстояло забрать пакет у женщины и привезти к больнице. Однако по указанному адресу пакет не забрали. Водитель решил посмотреть, что в нем находится. Мужчина решил оставить деньги себе. После вмешательства правоохранителей вся сумма возвращена пенсионерке.

«Жительница Белова поблагодарила полицейских за профессионализм, оперативность и сбережение ее накоплений», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, таксист обратился к коллегам с призывом не повторять его ошибку. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенника, который связывался с пенсионеркой.

