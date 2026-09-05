Больше часов на историю: Минпросвещения с 1 сентября расширило программу для восьмиклассников

Минпросвещения России приняло решение увеличить количество учебных часов, отведенных на изучение истории в восьмых классах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева, эксперт ведомства Максим Костенко.

По словам эксперта, изменения уже вступили в силу и направлены на углубление знаний школьников по ключевым историческим периодам. Ранее, в прошлом учебном году, на новую федеральную программу по истории перешли классы с пятого по седьмой. Для них количество часов увеличилось с двух до трех в неделю. Теперь аналогичные изменения коснулись и восьмиклассников.

«С 1 сентября 2026 года к ним присоединяются восьмые и девятые классы. Для восьмых классов количество часов также увеличивается — с двух до трех уроков истории в неделю. В девятых классах учебная нагрузка по предмету не меняется и составляет два часа в неделю», — сказал он.

Костенко также добавил, что в старших классах дисциплину продолжают изучать по новой программе базового уровня — по два часа в неделю. Это позволяет сохранить баланс между углубленным изучением предмета в средних классах и систематизацией знаний на более высоком уровне.

Особое внимание эксперт обратил на то, что с пятого класса обучение истории ведется по единым государственным учебникам. Это, по его мнению, гарантирует целостность образовательного пространства и исключает разницу в подходах к преподаванию в разных регионах страны. Единые учебники обеспечивают одинаковый уровень подготовки всех школьников, независимо от места их проживания, что является важным шагом к стандартизации образования.

Ранее сенатор Мурог высказал мнение, что двух уроков в неделю может не хватить для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.