«Замена счетчиков» через Госуслуги: как грабят доверчивых жильцов

На подъездных досках появились фейковые объявления о замене электросчетчиков. За ними стоит двухступенчатая схема: сначала выманивают код от Госуслуг, потом — деньги. Член ОП Евгений Машаров рассказал ТАСС , как работает обман и как не попасться.

Все начинается с листовки с логотипом энергосбыта. Жильца просят связаться по телефону, СМС или в мессенджере. Далее лжесотрудник просит подтвердить личность и номер квартиры через авторизацию на «Госуслугах». Получив код, сообщает: заявка принята, скоро позвонит мастер.

Второй звонок — от якобы сотрудника «Госуслуг», полиции или ФСБ. Жертве сообщают, что аккаунт взломан, а первый звонивший и был мошенником. Для «спасения» денег нужно срочно перевести их на «безопасный» счет. После этого средства исчезают.

Защита проще, чем кажется. Настоящий представитель энергосбыта знает номер заявки или прибора учета — у мошенника такой информации нет. Кроме того, реальные сотрудники не звонят через мессенджеры, не шлют СМС и никогда не запрашивают коды. Мастер лишь договаривается о дате визита.

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