Жизнь после банкротства: как вернуть доверие банков и получить кредит снова

Банкротство закрывает старые долги, но не ставит крест на будущих кредитах. Вернуть доверие банков реально, если действовать по плану. Арбитражный управляющий Вероника Бокунович рассказала « Газете.Ru », с чего начать и сколько ждать.

Первый шаг — запросить кредитную историю и проверить, что все долги помечены как списанные. Если есть ошибки, банк обязан исправить их за 10 дней.

В течение пяти лет при каждой заявке на кредит нужно честно сообщать о банкротстве. Подавать документы лучше в отделении, а не онлайн: автоматические системы часто отсекают банкротов мгновенно.

Сразу после процедуры кредит брать не стоит. Оптимально выждать полгода-год, накопить подушку и устроиться на стабильную работу. Затем начать с малого — кредитная карта с небольшим лимитом или целевой займ. Платежи — строго без просрочек.

Через 2–3 года можно рассчитывать на потребительские кредиты, через 3–5 лет — на ипотеку. Банки смотрят на официальный доход, стаж и чистую историю.

Важно: законных способов стереть запись о банкротстве раньше срока не существует. Предложения «исправить» рейтинг за деньги — всегда мошенничество. Только дисциплина и время работают.

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