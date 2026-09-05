Как закрыть лечо на зиму: классический рецепт, выбор овощей и секреты специй

Пока в подмосковных Пушкино и других городах на прилавках еще полно сочных помидоров и мясистого болгарского перца, самое время закатать баночку-другую ароматного лечо. Эта овощная заготовка выручает зимой, когда нужно быстро дополнить ужин горячим блюдом или подать к мясу сочную, яркую добавку. За десятилетия рецепт претерпел изменения — от венгерского сезонного рагу он превратился в популярную российскую консервацию с насыщенным томатным соусом.

Как венгерское блюдо стало русской заготовкой

Название этого кушанья происходит от венгерского слова lecsó. На исторической родине лечо готовят из сладкого перца, помидоров и репчатого лука — это летнее блюдо, которое подавали к столу сразу же, иногда добавляя кусочки сала или копченой колбасы. В странах бывшего СССР рецепт адаптировали для длительного хранения: овощи стали тушить в большом количестве томатного сока или пюре, добавлять сахар, растительное масло и уксус, а затем герметично укупоривать в стеклянные банки. Так на наших кухнях появился знакомый всем вариант зимнего лечо, которое можно открыть в любой момент и подать без лишних хлопот.

Что нужно для классического лечо

Для традиционной заготовки понадобятся:

Болгарский перец (лучше мясистый, с толстыми стенками) — 3 кг

Спелые сочные помидоры — 2 кг

Репчатый лук — 1 кг

Рафинированное растительное масло — 200 мл

Сахарный песок — 100 г

Соль поваренная — 1,5–2 столовые ложки (с горкой или без — по вкусу)

Уксус 9% — 70–100 мл

Количество соли и сахара можно слегка варьировать в зависимости от сладости томатов и личных предпочтений.

Как выбрать правильные овощи

Вкус готового продукта напрямую зависит от исходного сырья. Для лечо лучше всего брать перец с плотной, мясистой мякотью и толстыми стенками — такие кусочки сохраняют текстуру даже после тушения и не превращаются в кашицу. Помидоры должны быть полностью созревшими, сочными и ароматными. Если кожица слишком жесткая, ее легко удалить, сделав на плодах крестообразные надрезы и ошпарив их кипятком — после этого шкурка снимается без труда.

Перец нарезают крупными ломтиками или соломкой, а лук — полукольцами. Такой способ нарезки помогает овощам оставаться узнаваемыми в готовой закуске, не теряя формы.

Классический рецепт шаг за шагом

Подготовка начинается с томатной основы. Помидоры измельчают в блендере или пропускают через мясорубку до состояния пюре. Полученную массу переливают в кастрюлю или таз с толстым дном, добавляют масло, сахар и соль, доводят до кипения. Затем в кипящую томатную смесь закладывают нарезанный лук и варят около 10 минут. После этого приходит черед болгарского перца — его отправляют в кастрюлю, аккуратно перемешивают и после повторного закипания готовят на среднем огне 20–30 минут. Овощи должны стать мягкими, но сохранить упругость.

В самом конце вливают уксус, кипятят еще 2–3 минуты и сразу же разливают горячее лечо по предварительно простерилизованным банкам. Емкости герметично укупоривают, переворачивают вверх дном и оставляют до полного остывания.

Какие приправы добавить

Лечо не требует обилия пряностей. Основным акцентом может стать сладкая молотая паприка — она придает закуске бархатистый вкус и красивый цвет. Иногда добавляют черный или душистый перец, лавровый лист, чеснок, перец чили, базилик или петрушку. Однако с острыми специями не стоит перебарщивать: они не должны заглушать естественную сладость томатов и перечный аромат.

Чем полезно лечо

В основе закуски — овощи, богатые клетчаткой, витаминами и другими биологически активными веществами. Как отмечается в материале REGIONS, «болгарский перец — чемпион среди овощей по содержанию витамина С, помогающего укреплять иммунитет». В нем также много витамина А и антиоксидантов, благотворно влияющих на состояние кожи и зрения. Томаты содержат ликопин — мощный антиоксидант, снижающий риск сердечно-сосудистых патологий, причем после термической обработки его количество даже увеличивается.

Вместе с тем не стоит считать лечо абсолютно диетическим продуктом: сахар, масло и соль существенно повышают его калорийность. Для более легкого варианта можно уменьшить количество масла в 2–3 раза, а сахар заменить натуральным подсластителем, например стевией.

Как подавать и с чем сочетать

Такая заготовка отлично подходит к мясу, птице, рыбе, котлетам и колбаскам, а также к картофелю, кашам и макаронам. Лечо используют как основу для соусов, добавляют в супы, в начинку для омлетов, пиццы или пирогов — словом, универсальный овощной «спасатель» для любой зимней трапезы. Не упустите момент, пока сезонные овощи в самом соку!