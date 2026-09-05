Врач назвал орган, который нужно проверить при «осенней хандре»

Осенью многие списывают упадок сил на погоду. Но за вялостью и сонливостью может скрываться сбой в работе щитовидной железы. Терапевт Евгений Космынин рассказал « Газете.Ru », какие анализы помогут отличить хандру от болезни.

Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т3 и Т4. Они управляют обменом веществ, нервной системой и уровнем энергии. Если гормонов мало, появляются усталость, апатия, снижение работоспособности — классическая картина «осенней хандры».

Главный индикатор — тиреотропный гормон, или ТТГ. Его уровень стоит проверять ежегодно. При отклонениях врач назначит дополнительные тесты: свободный Т4, иногда свободный Т3 и антитела к тиреоидной пероксидазе. Последний анализ показывает вероятность аутоиммунного поражения железы.

Короткий световой день, холод и простуда добавляют организму нагрузки. Ранняя диагностика помогает найти скрытые дефициты и не допустить обострений хронических болезней. Если осенью вы стабильно «выпадаете из жизни» — это повод не списывать все на сезон, а сдать кровь.

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