Безопасные качели, новые лавочки и уборка территории: в Химках привели в порядок еще одну детскую площадку

В Химках продолжается системная работа по обновлению детских игровых площадок. Специалисты МБУ «ОГХ» приводят в порядок игровые зоны, чтобы они были безопасными и удобными для детей. Очередной этап благоустройства затронул площадку на улице Дружбы, 8а, сообщили в администрации городского округа.

На площадке отремонтировали качели, покрасили лавочки и другие элементы благоустройства, провели уборку территории и проверили игровые комплексы на неисправности. Работы провели в рамках содержания и модернизации дворовой инфраструктуры.

«Обновление детских площадок делает Химки комфортнее для семей. Работы идут системно, с учётом мнения жителей», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

При этом в округе реализуют и более масштабную программу — полное обновление игровых пространств. В план на 2026 год включили 13 игровых площадок, на 12 из них работы уже завершены. Например, на улице Ленинградской (у домов 7–11 и 5/40, 6) появились новые игровые пространства с многоуровневым городком, разными качелями и безопасным покрытием. Также в рамках благоустройства обновили лавочки, урны и уличное освещение.

Ранее сообщалось, что возможность обустройства тротуара между Путилково и Химками обсудили в Красногорске.