Многие считают, что хорошая тренировка — это когда из зала выползаешь без сил. На деле такой подход ломает прогресс. Фитнес-инструктор Сергей Перев рассказал « Газете.Ru », почему нельзя постоянно работать на пределе и как понять, что нагрузки слишком большие.

Организм становится сильнее не во время занятия, а в период отдыха. Если восстановления нет, человек не растет, а лишь копит усталость. Особенно это касается новичков: после первых недель эйфории приходят хроническая усталость, плохой сон и нежелание идти в зал.

Рабочий дискомфорт — норма. Но если после каждой тренировки нужно несколько дней на восстановление, программу пора менять.

Отдельная ловушка — чувство вины за «легкие» занятия. Многие убеждены: без нового рекорда тренировка бесполезна. На самом деле периоды снижения нагрузки, работа над техникой — часть грамотного процесса, а не откат.

Тревожные звоночки: сонливость, раздражительность, падение результатов, отсутствие удовольствия. Спорт требует дисциплины, но между разумной требовательностью и постоянной борьбой с собой — пропасть.

Задача тренера — подобрать режим, при котором прогресс есть, но жизнь вне зала не страдает. Если после занятия нет сил даже поиграть с детьми — пора задать себе вопрос: ради чего все это. Настоящий результат строят те, кто умеет балансировать и возвращается в зал снова и снова.

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