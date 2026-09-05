Когда осень наступает не по календарю: что заставило листву в Подмосковье пожелтеть досрочно — биолог говорит о стрессе

В ряде регионов средней полосы России листва берез и лип начала окрашиваться в желтый цвет уже в августе. Причиной подобного явления стал стресс, вызванный засушливым летом. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, лето в некоторых регионах было засушливым, поэтому деревья могли начать желтеть раньше времени. Это единичные случаи, которые не носят массового характера, но являются тревожным сигналом о состоянии растений. Биолог отметил, что в средней полосе России, в частности в Москве и Московской области, уже заметна желтизна на листьях берез и лип, однако пока речь идет лишь об отдельных экземплярах.

«Лето в некоторых регионах было засушливое, поэтому деревья могли начать желтеть еще раньше времени из-за стресса. В этом году существует определенный ряд регионов, где были жара и дефицит осадков, поэтому у некоторых деревьев единичные желтые листья могли появляться в августе», — рассказал Сафонов.

Такое раннее пожелтение связано с тем, что деревья испытывали дефицит влаги в течение длительного периода. В условиях засухи растения переходят в режим экономии ресурсов, что может приводить к преждевременному изменению цвета листвы. Обычно массовое пожелтение листьев в средней полосе начинается во второй половине сентября, но аномальные погодные условия могут сдвигать эти сроки.

По словам Сафонова, если засушливая погода сохранится, число желтеющих деревьев может увеличиться. Однако пока специалисты не видят причин для серьезного беспокойства — лиственные породы, как правило, восстанавливаются после стрессовых периодов, если осенью выпадает достаточное количество осадков. Тем не менее, наблюдения за состоянием деревьев продолжаются, и биологи рекомендуют следить за изменениями в природе, чтобы своевременно реагировать на возможные последствия засушливого лета.

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