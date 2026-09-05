Стоматолог рассказал, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости

Одни избавляются от зубов мудрости на всякий случай, другие терпят до последнего. Ошибиться можно и так, и так. Стоматолог Артем Корякин рассказал « Газете.Ru », когда «восьмерки» действительно пора удалять, а когда их можно спокойно оставить.

Наличие зуба мудрости само по себе — не повод для операции. Вопрос в расположении, доступности для чистки, давлении на соседей и воспалении.

Проблемы часто начинаются, когда зуб прорезался не полностью. Над коронкой остается десневой карман — капюшон. Туда забиваются еда и налет, щетка не достает. Десна отекает, появляются боль и неприятный запах. Полоскания и таблетки лишь маскируют симптомы, причина остается.

Другой сценарий — зуб растет под углом и упирается в семерку. Боли может не быть, но на снимке видно: у соседа уже формируется кариес или костный карман. Риск потерять оба зуба — реальный.

Удаление оправдано и когда «восьмерка» сильно разрушена, а лечить ее неудобно: пломба становится временным решением.

Но удалять все подряд — тоже ошибка. Если зуб полностью прорезался, стоит ровно, участвует в жевании и легко чистится, его наблюдают. Определить это можно только после осмотра и рентгена.

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