Уроков иностранного станет меньше: сенатор предупредил о рисках для ЕГЭ

Школы урезают часы иностранного языка, но требования экзаменов не меняются. Двух уроков в неделю может не хватить для уверенной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Сенатор Игорь Мурог рассказал ТАСС , чем это грозит ученикам и кто пострадает сильнее.

Нагрузка снизилась почти на треть: 68 часов в год вместо 102. Программу сократили, а экзаменационные задания остались прежними. Возникает разрыв: два часа в неделю — мало для полноценного овладения языком.

Главная проблема — неравенство. Семьи с деньгами наймут репетиторов, а дети из небольших городов и сел останутся без качественной подготовки. Кружки и внеурочные проекты могли бы помочь, но кадров и финансирования не хватает.

Английский, по мнению сенатора, должен оставаться основным иностранным. Это язык науки и деловых контактов. Арабский появился в программе как второй, но только там, где есть учителя. Оптимальный вариант — английский плюс второй язык по возможностям конкретной школы.

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