Когда жест важнее слов: папа римский подхватил мем «6–7», а премьер Испании делает ставку на диалог без трендов

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что для понимания проблем молодежи не обязательно разбираться в современном сленге и модных интернет-трендах. Мнением он поделился в посте, опубликованном в соцсети, сообщил РБК.

По его политика, гораздо важнее слушать молодых людей без предубеждений и превращать их запросы в конкретные инициативы, которые будут приводить к реальным изменениям.

«Нам не нужно знать, что означает "фармить ауру", кто такой NPC или что значит "six seven", чтобы понимать проблемы молодежи», — написал он в X*.

По данным издания, недавно папа римский Лев XIV продемонстрировал обратный подход — он присоединился к популярному интернет-тренду «6–7» во время встречи с детьми в Ватикане. Понтифик повторил модную фразу вслед за юными собеседниками и католическим священником и блогером Доном Роберто Фишером, сопроводив ее характерными для этого тренда жестами. Таким образом, глава католической церкви показал, что готов общаться с молодежью на ее языке и быть в курсе актуальных интернет-веяний.

По данным издания, интернет-мем «6–7» без четкого смысла, часто означающий «так себе», стал словом 2025 года по версии Dictionary.com. Он пошел от трека Doot Doot рэпера Skrilla и набрал популярность через короткие видео с баскетболистами, превратившись в узнаваемый жест. Другие мемы, такие как «NPC» (человек-робот, действующий бездумно) и «фармить ауру» (создание образа невозмутимости), дополнили тренд на интернет-сленг о типажах поведения.

Ранее сообщалось, что российский школьник перевел родителям ₽4,6 млн с мемом six seven.

*X (бывший Twitter) — социальная сеть, доступ к которой ограничен на территории РФ.