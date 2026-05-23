Люди настолько погружаются в общение с нейросетями, что перестают решать в уме даже простые математические примеры. Клинический психолог Ирина Грекова в интервью интернет-изданию «Подмосковью сегодня» назвала признаки зависимости от ИИ: от тревоги без доступа к чату до полного доверия вымышленным данным. Эксперт объяснила, почему нейросети опаснее соцсетей, кому угрожает цифровая зависимость в первую очередь и как понять, что чат начал давать деструктивные советы.

Признаки зависимости: когда пора бить тревогу

Ирина Грекова пояснила, что зависимость от ИИ уже стала насущной проблемой для многих людей.

«Люди так погружаются в коммуникации с ИИ, что не хотят размышлять самостоятельно. Даже простой математический пример решают не в уме и не с помощью калькулятора, а задают задачу чату», — рассказала психолог.

Она перечислила главные признаки зависимости:

тревога, беспокойство и серьезный стресс при отсутствии доступа к чату;

замена реального общения с людьми на диалог с нейросетью;

постоянные заходы в чат даже без конкретной задачи;

жертвование сном и живым общением, потеря чувства времени;

наделение чата сверхразумом и абсолютное доверие любой информации, включая вопросы медицины и лекарств.

Нейросети опаснее соцсетей

Грекова объяснила, что ИИ представляет большую угрозу, чем привычные платформы, поскольку соцсеть — это площадка для общения между людьми и там можно критически относиться к ответам даже специалистов. А нейросеть — это программа, которая подстраивается под интеллект человека и может выдавать неверную информацию. Но человек априори считает чат правым и не перепроверяет даже ложные данные, предупредила психолог.

Кто в группе риска

По словам эксперта, зависимость от ИИ угрожает практически всем возрастным группам.

«Это и дети — их психика еще не окрепла. И пожилые люди — они могут недостаточно разбираться в технологиях. А также доверчивые и одинокие люди. Дело не только в тотальном погружении в ИИ вместо реального мира, но и в высоких рисках мошенничества», — пояснила Грекова.

Как общаться с ИИ без вреда

Психолог посоветовала помнить об элементарных правилах цифровой гигиены.

«Есть темы, которые выше всего подвержены искажениям и указанию несуществующих фактов: медицинская и психологическая помощь, экстренные ситуации, финансовые, стратегические и юридические вопросы, а также исторические события», — перечислила эксперт.

«Безопасная дозировка», по ее словам, — обращение к ИИ время от времени при наличии критического мышления и живого общения.

«ИИ может существенно искажать данные, может льстить и даже газлайтить. Перепроверяйте ответы на сложные запросы, не вовлекайтесь эмоционально, анализируйте рекомендации. ИИ может предлагать выпить уксус при острой боли в желудке, поощрять конфликты, ссылаться на вымышленные данные», — предупредила Грекова.

Что делать при зависимости

Грекова дала четкий алгоритм действий.

«Если вы или ваш ребенок по любому вопросу обращаетесь к ИИ, испытываете стресс от его отсутствия и практически перестали принимать решения самостоятельно — самое время начать помогать себе», — заявила психолог.

Она рекомендует:

добавить живое общение, тренировки, прогулки;

больше общаться с ребенком, обсуждать его вопросы без обращения к чату;

развивать критическое мышление;

задать один сложный вопрос нескольким чатам и сравнить ответы;

удалить приложения с ИИ или ограничить количество чат-ботов;

устроить «цифровой детокс» — выделить часы без гаджетов.

