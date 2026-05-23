Зависимость от искусственного интеллекта — признаки и как с ней бороться
Люди настолько погружаются в общение с нейросетями, что перестают решать в уме даже простые математические примеры. Клинический психолог Ирина Грекова в интервью интернет-изданию «Подмосковью сегодня» назвала признаки зависимости от ИИ: от тревоги без доступа к чату до полного доверия вымышленным данным. Эксперт объяснила, почему нейросети опаснее соцсетей, кому угрожает цифровая зависимость в первую очередь и как понять, что чат начал давать деструктивные советы.
Признаки зависимости: когда пора бить тревогу
Ирина Грекова пояснила, что зависимость от ИИ уже стала насущной проблемой для многих людей.
«Люди так погружаются в коммуникации с ИИ, что не хотят размышлять самостоятельно. Даже простой математический пример решают не в уме и не с помощью калькулятора, а задают задачу чату», — рассказала психолог.
Она перечислила главные признаки зависимости:
- тревога, беспокойство и серьезный стресс при отсутствии доступа к чату;
- замена реального общения с людьми на диалог с нейросетью;
- постоянные заходы в чат даже без конкретной задачи;
- жертвование сном и живым общением, потеря чувства времени;
- наделение чата сверхразумом и абсолютное доверие любой информации, включая вопросы медицины и лекарств.
Нейросети опаснее соцсетей
Грекова объяснила, что ИИ представляет большую угрозу, чем привычные платформы, поскольку соцсеть — это площадка для общения между людьми и там можно критически относиться к ответам даже специалистов. А нейросеть — это программа, которая подстраивается под интеллект человека и может выдавать неверную информацию. Но человек априори считает чат правым и не перепроверяет даже ложные данные, предупредила психолог.
Кто в группе риска
По словам эксперта, зависимость от ИИ угрожает практически всем возрастным группам.
«Это и дети — их психика еще не окрепла. И пожилые люди — они могут недостаточно разбираться в технологиях. А также доверчивые и одинокие люди. Дело не только в тотальном погружении в ИИ вместо реального мира, но и в высоких рисках мошенничества», — пояснила Грекова.
Как общаться с ИИ без вреда
Психолог посоветовала помнить об элементарных правилах цифровой гигиены.
«Есть темы, которые выше всего подвержены искажениям и указанию несуществующих фактов: медицинская и психологическая помощь, экстренные ситуации, финансовые, стратегические и юридические вопросы, а также исторические события», — перечислила эксперт.
«Безопасная дозировка», по ее словам, — обращение к ИИ время от времени при наличии критического мышления и живого общения.
«ИИ может существенно искажать данные, может льстить и даже газлайтить. Перепроверяйте ответы на сложные запросы, не вовлекайтесь эмоционально, анализируйте рекомендации. ИИ может предлагать выпить уксус при острой боли в желудке, поощрять конфликты, ссылаться на вымышленные данные», — предупредила Грекова.
Что делать при зависимости
Грекова дала четкий алгоритм действий.
«Если вы или ваш ребенок по любому вопросу обращаетесь к ИИ, испытываете стресс от его отсутствия и практически перестали принимать решения самостоятельно — самое время начать помогать себе», — заявила психолог.
Она рекомендует:
- добавить живое общение, тренировки, прогулки;
- больше общаться с ребенком, обсуждать его вопросы без обращения к чату;
- развивать критическое мышление;
- задать один сложный вопрос нескольким чатам и сравнить ответы;
- удалить приложения с ИИ или ограничить количество чат-ботов;
- устроить «цифровой детокс» — выделить часы без гаджетов.
