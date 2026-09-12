На прилавках магазинов и рынков Подмосковья — настоящее изобилие тыкв: круглые, вытянутые, оранжевые, серые, зеленые. Однако далеко не каждая подойдет для сладкого пирога, сытного супа или овощного рагу. Все зависит от сорта и внешних признаков, которые важно учитывать при покупке. О том, как не растеряться и выбрать правильную тыкву, корреспонденту REGIONS рассказала многодетная мама и опытная хозяйка из Подмосковья Дарья Коган.

Три вида тыквы: чем они отличаются

Все сорта, встречающиеся на прилавках, делятся на три большие группы: мускатные, крупноплодные и твердокорые. У каждой — свои вкусовые особенности и кулинарное предназначение.

Мускатная тыква считается самой сладкой и ароматной. Ее легко узнать по вытянутой, часто грушевидной или бутылочной форме. Кожура тонкая, а мякоть плотная, маслянистая, с ярким ореховым запахом. Содержание сахаров достигает 11,5%, поэтому такая тыква идеальна для десертов, запекания, кремовых супов и пюре. Единственный минус — хранится она хуже других и со временем теряет сладость.

Крупноплодная тыква — это та самая ярко-оранжевая круглая красавица, которую обычно изображают на открытках и в сказках. Она отлично лежит и со временем становится только слаще: крахмал в мякоти постепенно превращается в сахар. Такая тыква хороша для запекания, пирогов и блюд, требующих длительной тепловой обработки.

Твердокорая тыква узнается по очень плотной, жесткой кожуре, которую трудно проткнуть ножом. Форма чаще яйцевидная или овальная, цвет — зеленоватый или светло-желтый. Сахара в ней мало, поэтому для сладких блюд она не подходит. Зато прекрасно хранится и сохраняет форму при запекании, поэтому используется для гарниров, овощных рагу и соленых блюд.

Пять правил выбора спелой тыквы

Независимо от сорта, существуют универсальные признаки, помогающие найти вкусный и спелый плод.

Во-первых, кожура должна быть плотной, без трещин, мягких участков и темных пятен. Вмятины и следы гнили — признак того, что тыква начала портиться.

Во-вторых, обратите внимание на плодоножку (хвостик). Она должна быть сухой и темной. Это главный признак того, что тыква созрела на грядке, а не была сорвана зеленой. Если хвостика нет, лучше такую тыкву не брать: она будет храниться хуже.

В-третьих, важен размер. Оптимальный вес для покупки — 3–5 кг. Слишком крупные плоды часто оказываются водянистыми и даже горькими.

В-четвертых, для мускатных сортов есть дополнительный секрет: понюхайте тыкву у плодоножки. Легкий дынно-медовый аромат подскажет, что плод сладкий.

В-пятых, постучите по тыкве. Спелый плод издает глухой звук. Звонкий говорит о том, что тыква еще не созрела.

Какую тыкву для чего использовать

Чтобы не запутаться, запомните простое правило. Для сладких блюд — запеканок, пирогов, каш и десертов — берите мускатную тыкву: она самая сладкая и ароматная. Для запекания и блюд, требующих длительного приготовления, подойдет крупноплодная: она становится слаще со временем и хорошо держит форму. Для супов, рагу и гарниров выбирайте твердокорую: она не сладкая, но дает насыщенный овощной вкус и отлично хранится.

«Если я планирую сладкое блюдо или нежный суп-пюре, всегда беру мускатную тыкву. Она легко чистится, почти не дает отходов, а мякоть у нее плотная и сладкая, без волокон. Из нее получаются лучшие запеканки и супы», — говорит Дарья Коган.

По словам хозяйки, крупноплодную тыкву она покупает для пирогов и запекания, так как она не такая водянистая, как мускатная, и после запекания становится рассыпчатой, а также лежит до весны, не теряя вкуса. Твердокорую же она советует использовать для гарниров и рагу, поскольку она не разваривается и хорошо сохраняет форму.

Главное — понимать, что вы хотите приготовить. Сладкая тыква не годится для супа, а несладкая испортит десерт. Если запомнить эти простые правила, вы никогда не ошибетесь с выбором.