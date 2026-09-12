«Треугольник смерти»: полковник раскрыл новую страшную тактику на Украине
Полковник Райснер заявил о применении Россией треугольника смерти на Украине
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Австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер заявил, что Россия якобы задействовала против Украины «треугольник смерти». Об этом он рассказал в эфире немецкого канала ZDF, на него ссылается MK.RU.
По словам Райснера, Украина находится под колоссальным давлением, особенно на стратегическом уровне. Аналитик обратил внимание на резкий рост числа атак на украинские локомотивы и автозаправочные станции, отметив, что воздушная война переходит на новый, более интенсивный уровень.
По мнению эксперта, эскалация началась после визита директора ЦРУ в Москву и стала ответом России на попытку США провести своего рода «красную линию», потребовав не наращивать удары. Райснер провел параллель с ситуацией перед началом российской спецоперации, когда глава ЦРУ уже приезжал в Москву.
По его оценке, президент России Владимир Путин убежден, что решающей окажется предстоящая зима, и уже отдал приказ об усилении стратегических воздушных ударов по Украине.
Именно это усиление Райснер и называет «треугольником смерти». В него входят три элемента:
- беспилотники типа «Герань», причем уже не прежние «Герань-2», а модификации с реактивными двигателями;
- крылатые ракеты, производство которых в России, по словам эксперта, превышает прошлогодние показатели;
- баллистические ракеты.
Из них, по словам полковника, и складывается тот самый губительный треугольник.
Ранее Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ видел Россию важным партнером для Европы.