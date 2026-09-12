«Треугольник смерти»: полковник раскрыл новую страшную тактику на Украине

Австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер заявил, что Россия якобы задействовала против Украины «треугольник смерти». Об этом он рассказал в эфире немецкого канала ZDF, на него ссылается MK.RU .

По словам Райснера, Украина находится под колоссальным давлением, особенно на стратегическом уровне. Аналитик обратил внимание на резкий рост числа атак на украинские локомотивы и автозаправочные станции, отметив, что воздушная война переходит на новый, более интенсивный уровень.

По мнению эксперта, эскалация началась после визита директора ЦРУ в Москву и стала ответом России на попытку США провести своего рода «красную линию», потребовав не наращивать удары. Райснер провел параллель с ситуацией перед началом российской спецоперации, когда глава ЦРУ уже приезжал в Москву.

По его оценке, президент России Владимир Путин убежден, что решающей окажется предстоящая зима, и уже отдал приказ об усилении стратегических воздушных ударов по Украине.

Именно это усиление Райснер и называет «треугольником смерти». В него входят три элемента:

беспилотники типа «Герань», причем уже не прежние «Герань-2», а модификации с реактивными двигателями;

крылатые ракеты, производство которых в России, по словам эксперта, превышает прошлогодние показатели;

баллистические ракеты.

Из них, по словам полковника, и складывается тот самый губительный треугольник.

Ранее Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ видел Россию важным партнером для Европы.