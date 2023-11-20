Экс-председатель Пермской городской думы Уткин показал, как благоустроил курятник

Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин активно ведет страничку в социальных сетях, сообщает properm.ru . Он делится, как проводит выходные в семейном кругу, как принимает участие в форумах и как ведет хозяйство на своем участке. Экс-чиновник поделился фото построенного курятника, в котором Уткин повесил картины для создания у кур хорошего настроения.

Юрий Уткин лишился должности в 2020 году. Такое решение приняли его коллеги, которые проголосовали за досрочное прекращение полномочий. Чиновник подал в суд, но доказать неправомерность действий депутатов не смог. В настоящее время является вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей «Сотрудничество» в Пермском крае.

В социальных сетях Юрий Уткин выложил фото курятника. Это чистое и аккуратное помещение. На стенах висят картины различных размеров. Сбоку стоит композиция, украшенная искусственными цветами.

«Новоселье и комфортные всесезонные условия они отметили отличной яйценоскостью», — написал Уткин.

Пользователи оставили множество комментариев. Люди советовали включать птицам музыку, устанавливать систему вай-фай и телевизор. Есть ли ирония в данных сообщениях, понять сложно. Люди однозначно хвалили Уткина за такой красивый курятник, который он построил своими руками. Нашлись и те граждане, которые отметили, что имея деньги, можно и не такое построить. Те, кто живет на пенсию, позволяют себе сооружать курятник из старых досок.

«Это супер!!! Какие вы молодцы, самые зажиточные курочки.» - пользователи социальных сетей оставляют комментарии

Юрий Уткин отвечает на все комментарии.