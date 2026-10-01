В Ленинском округе возведут дома в ЖК «Гранель Живописный»

В Ленинском округе ГК «Гранель» продолжает возводить ЖК «Гранель Живописный», в жилом доме 1 корпус 1 уже завершено устройство фундаментной плиты, вертикальных конструкций ниже отметки ноль, плит перекрытия подвала, монолитных конструкций выше отметки ноль. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут отделку фасада и МОП, устройство вентиляции и инженерных сетей отопления, водопровода и не только. На стройплощадке дома 2 корпус 1 заканчивают устройство монолитных конструкций выше отметки ноль и продолжают кладку внутренних перегородок и наружных стен.

В рамках первой очереди комплекса построены четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. м, рассчитанные на 1078 квартир. На территории открыт детский сад на 130 мест. В рамках второй очереди проекта построят 16 восьмиэтажных домов и крупные объекты социальной инфраструктуры. Среди них - два детских сада, школа и поликлиника со станцией скорой медицинской помощи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.