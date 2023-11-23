Искусственные ели: преимущества и недостатки моделей разной конструкции

Сторонников искусственных елей можно понять. Нет необходимости тратить каждый год деньги на лесную красавицу. Не возникает и хлопот с уборкой опавшей хвои. В магазинах предложены различные конструкции, каждая из которых имеет преимущества и недостатки, сообщает newstracker.ru . Специалисты также поделились рекомендациями, как модно украсить елку в 2024 году.

Сотрудники компании «Елка Тренд» рассказали, как выбрать искусственную ель. Она должна быть красивой формы (напоминать конус). Модели, в которых ветви крепятся к основанию, будут храниться долго. Но есть недостаток - приходится тратить много времени на сборку.

При выборе цельной конструкции, лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим основанием, а не пластиковым. Максимально естественно смотрятся литые искусственные елки, которые отличаются долговечностью. Недостаток - высокая цена. Также понадобится место в квартире или доме для хранения конструкции.

Каждый человек хочет красиво украсить новогоднюю елку по разным причинам. Кто-то верит в символику грядущего года, которая принесет удачу. Другие же следуют модным трендам. Стало известно, как лучше нарядить новогоднюю красавицу в 2024 году.

Символом 2024 года станет дракон, который любит все яркое и блестящее. Сочетание красного и золотого цвета - главный тренд 2024 года. Особенно уместным станет добавление украшений оранжевого цвета. Например, можно обернуть конфеты или мандарины в ярко-оранжевую бумагу и повесить декор на елку.

Владельцам искусственной ели с белой хвоей рекомендовано украшать ее игрушками фиолетового или зеленого цвета.