Подмосковный спортсмен Руслан Саядов (СШОР по единоборствам, Воскресенск) выступил в составе национальной сборной и стал бронзовым призером на командном Кубке мира по карате, который прошел с 20 по 22 ноября в Ханчжоу (Китай). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступал в дисциплине «командное кумитэ», в поединке за третье место российской сборной удалось одержать победу над командой Ирана со счетом 3:0. В полуфинале спортсмены из России уступили соперникам из Черногории, на первом месте оказались каратисты из Черногории.

В общей сложности участниками турнира стали 80 команд из 42 стран, третье место по итогам состязаний стало пропуском для российских спортсменов на командный чемпионат мира, который пройдет в 2028 году в Токио.

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