По его мнению, армейцы обладают ресурсами, которые могут убедить уфимский клуб расстаться с основным вратарем. «Салавату» нужно закрыть проблемные позиции в обороне, а у СКА имеются опытные защитники, такие как Андрей Педан, Николай Кныжов, Никита Зайцев.

23-летний Вязовой провел в нынешнем сезоне КХЛ 24 матча из 30, одержал 12 побед из 14 общекомандных. Голкипер в среднем пропускал 2,48 шайбы, отражая 91,7% бросков.

В 2021 году Вязовой был задрафтован «Сиэтлом». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца сезона.

Ранее нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на второе место в бомбардирской гонке НХЛ.