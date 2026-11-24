Часть русскоязычных поклонников не сразу узнала артиста на опубликованных кадрах с концерта. Некоторые пользователи предположили, что перед зрителями вовсе не Витас, а его двойник. Другие обратили внимание на изменения во внешности певца и отметили, что его стало трудно узнать.

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«Что с ним случилось, его не узнать!»; «Какой пирожочек стал»; «Сразу подумала, откуда знаю этого дядьку?.. Я уже Витаса не видела миллион лет»; «Вообще никого не щадит время, и его тоже», — отмечают интернет-юзеры.

Однако не все зрители согласились с подобной реакцией. Одна из китайских поклонниц, присутствовавшая на концерте и опубликовавшая запись выступления, вступилась за певца. Она призвала пользователей не унижать человека из-за возраста и перемен во внешности, напомнив, что старение является естественным процессом.

Ранее сообщалось, что спектакль с Сергеем Безруковым вызвал бурную реакцию среди зрителей.