Студент Шатурского энергетического техникума стал лучшим на конкурсе профессионального мастерства среди студентов энергетических колледжей, который прошел на площадке Национального исследовательского университета «МЭИ» при поддержке «Мосэнерго».

Отбор начинался заочно: заявку подали более 50 колледжей со всей страны, и команда ШЭТ пробилась в десятку финалистов. В очной части сошлись 10 команд из 60 сильнейших студентов-энергетиков страны, обучающихся в СПО. Несколько дней они демонстрировали навыки по четырем направлениям: «Электромонтер», «Машинист-обходчик», «Слесарь КИПиА» (специалист по контрольно-измерительным приборам и автоматике) и «Лаборант химического анализа».

Шатурский техникум представили шесть студентов, среди которых был третьекурсник Артем Пефтич — он занял первое место в компетенции «Электромонтер», блестяще справившись с задачами, близкими к реальным рабочим ситуациям. Наставник победителя, преподаватель специальных дисциплин ШЭТ Илья Туркин отметил, что у техникума большой опыт участия в таких чемпионатах: студентов готовят в оснащенных электромастерских, постоянно пополняемых оборудованием, а прочная теория помогает справляться с практикой.

Директор ШЭТ Виталий Давыдов считает конкурсы хорошей площадкой для студентов: задания выполняют на современном оборудовании, и работодатели сразу оценивают потенциал будущих сотрудников.

Впереди у техникума еще одно испытание: четверокурсник Артем Ляпин поборется за призовые места в финале чемпионата «Профессионалы-2026» в Санкт-Петербурге, который пройдет в конце ноября — начале декабря. В нем участвуют свыше 20 тысяч человек из 89 регионов России и 40 дружественных стран.