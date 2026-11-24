Более 670 спортсменов стали участниками Открытого фестиваля джиу-джитсу Московской области, который прошел 21 и 22 ноября в Апрелевке Наро-Фоминского округа на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия». Организатором соревнований выступила Федерация джиу-джитсу области при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте по итогам двух соревновательных дней оказалась команда «Сибирский Барс» из Апрелевки. Призерами оказались Региональная общественная организация «Федерация спортивных единоборств» городского округа Подольск и Центральная спортивная школа №1 Наро-Фоминска.

«Фестиваль стал не только спортивным событием, но и важным шагом в развитии джиу-джитсу региона. Поддержка молодых спортсменов сегодня – это победы Подмосковья завтра», – отметил президент Федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов.

В турнире приняли участие спортсмены разных возрастов и уровней подготовки – от детей и юниоров до взрослых спортсменов и ветеранов старше 35 лет в дивизионе «Мастерс». В программу вошли классические разделы неваза и файтинг, дисциплины ноу-ги, мужской фулл-контакт, дуо-системы и не только. Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.