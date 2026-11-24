Зимой двигатель испытывает дополнительную нагрузку, особенно когда машина ночует на улице, а утром приходится запускать мотор при сильном минусе. Водители в это время начинают присматриваться к маслам с маркировкой 0W и 5W и задаются вопросом: может, перед холодами стоит залить что-то пожиже? На что смотреть при выборе и когда действительно пора ехать в сервис, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

Нужно ли менять масло перед зимой

По словам эксперта, если срок плановой замены еще не подошел, а залитое масло подходит для зимних температур, менять его необязательно. Современные всесезонные составы рассчитаны на работу и в мороз, и после прогрева двигателя.

Если до плановой замены масла осталось немного времени, а машина в основном ездит на короткие дистанции или подолгу стоит в пробках — масло портится быстрее. В нем скапливается влага и остатки сгоревшего топлива.

«Нужно посмотреть на пробег после последней замены. Если масло уже отработало свой срок, лучше заменить его до того, как начнутся сильные морозы. Сливать свежее масло перед холодами смысла нет», — рассказал Ворошилов.

Что означают цифры 0W и 5W

На канистре обычно указаны две цифры, например 5W-30 или 0W-40. Автоэксперт объяснил, что первая говорит о том, как масло ведет себя при низкой температуре. Буква W означает winter — «зима». Чем меньше число перед ней, тем легче масло прокачивается по системе в холодную погоду.

Поэтому 0W обычно лучше подходит для холодного запуска, чем 5W, а 5W — чем 10W. Вторая цифра показывает вязкость масла при рабочей температуре двигателя. Например, у составов 0W-30 и 5W-30 одинаковый высокотемпературный класс, но разные характеристики при холодном запуске.

«Если машина регулярно стоит на улице при температуре минус 25-30 градусов, подойдут масла с маркировкой 0W. Они легче прокачиваются при сильном холоде. Но двигатель должен быть рассчитан на такую вязкость», — пояснил эксперт.

Какое масло выбрать для сильных морозов

Для зимы часто рассматривают синтетические масла 0W-30, 0W-40 или 5W-30, но все зависит от двигателя конкретного автомобиля. Ворошилов объяснил, что, если залить неподходящий состав, можно получить проблемы со смазкой и ускоренный износ деталей.

«Перед покупкой масла нужно заглянуть в руководство по эксплуатации и проверить не только вязкость SAE, но и допуски производителя — например, требования к стандартам API, ACEA или фирменные спецификации автоконцерна. Совпадения одной маркировки 0W-30 недостаточно», — рассказал эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Владимир Ерастов ]

Что еще проверить перед холодами

По словам Ворошилова, даже хорошее масло не поможет, если аккумулятор уже с трудом крутит стартер. Перед зимой нужно проверить его состояние, работу свечей зажигания и системы зарядки. Также полезно убедиться, что в двигателе нет утечек масла.

«В сильный мороз на запуск влияет не только масло. Если аккумулятор разряжен, стартеру будет тяжело провернуть двигатель даже с подходящей смазкой. Поэтому я советую перед зимой проверить аккумулятор и не забывать о сроках обслуживания. Все должно работать в комплексе», — добавил Антон Ворошилов.

После запуска в мороз не нужно сразу резко повышать обороты. Нужно дать двигателю несколько секунд, чтобы масло разошлось по системе, а затем начинать движение спокойно, без резких ускорений, пока мотор не прогреется.