В Подмосковье контролеры проверили более 3 тыс. автобусов
Фото: [ГКУ АПИ МО]
Сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области подвели итоги проверок наземного общественного транспорта за прошедшую неделю, инспекторы проверили свыше 3 тыс. автобусов и проконтролировали соблюдение правил оплаты проезда у более 27,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Наибольшее число транспортных средств проверили в городском округе Ленинский — 849 автобусов. В числе лидеров также городской округ Люберцы — 491 транспортных средства, муниципальный округ Лобня— 410, городской округ Домодедово — 383 и городской округ Лыткарино — 308.
Контроль помогает выявлять нарушения и формировать культуру дисциплины в сфере оплаты проезда. По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 816 пассажиров и 323 водителя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.