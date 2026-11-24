Дженнифер Лопес столкнулась с критикой после заявления о том, что ей было сложнее получать роли в Голливуде, поскольку она не была «типичной белой актрисой», пишет Daily Mail. 57-летняя звезда подчеркнула, что даже на пике карьеры ей якобы не поступали сотни предложений, как могли думать поклонники.

«С самого начала карьеры мне что-то предлагали, но вариантов было немного. Мне приходилось самой создавать для себя возможности», — рассказала Лопес в подкасте The New York Times Popcast.

По ее мнению, одной из причин было ее латиноамериканское происхождение. При этом певица признала, что Голливуд за последние годы стал заметно разнообразнее.

Слова Лопес вызвали споры в соцсетях. Критики напомнили о ее многолетней успешной карьере, десятках фильмов и состоянии, которое Daily Mail оценивает примерно в $400 млн. Другие пользователи встали на сторону актрисы, отметив, что коммерческий успех не означает отсутствия ограничений при подборе ролей.

Лопес также привела в пример фильм «Стриптизерши». По ее словам, этот проект не пришел к ней как готовое предложение — команда актрисы сама нашла сценарий и помогла запустить картину.

Таким образом, Лопес говорила не об отсутствии работы вообще, а о том, что ей зачастую приходилось самостоятельно искать и создавать подходящие проекты.